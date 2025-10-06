7 ноября, 15:38
7 ноября, 11:52
НовостиСобытие

В Ики-Бурульском районе сотрудники полиции раскрыли кражу денежных средств с банковской карты 62-летнего местного жителя.

Мужчина обратился в правоохранительные органы после того, как с его карты начались несанкционированные списания.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого — 65-летнего жителя того же района. Как выяснилось, злоумышленник был знаком с потерпевшим и, воспользовавшись его гостеприимством, похитил банковскую карту во время визита в дом пострадавшего, после чего совершал с ее помощью покупки.

В настоящее время следователь проводит комплекс проверочных мероприятий.

Фото: МВД Калмыкия

