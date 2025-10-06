Следственным управлением СК России по Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Элисты.
Молодой человек обвиняется в коммерческом подкупе за получение водительского удостоверения категории «В» без прохождения обучения.
По данным следствия, в июне 2024 года обвиняемый передал 18,5 тысяч рублей директору автошколы за фиктивное свидетельство о профессии водителя. Это позволило бы ему получить водительские права без освоения программы и проверки знаний.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Официальный комментарий по делу предоставила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Ирина Бадмаева.
Фото и видео: Следком Калмыкии