15 октября, 10:16
НовостиСобытие

В эти минуты на территории Дома культуры села Приютное проходят торжественные мероприятия.

Они посвящены двум значимым датам: 300-летию освящения первого походного храма в Калмыкии и 30-летию местного Крестовоздвиженского храма.

Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан совершает молебен перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы, во время которого возносятся молитвы о воинах, исполняющих свой ратный долг. После завершения богослужения запланирована культурная программа, включая праздничный концерт.

