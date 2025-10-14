Прокуратура Октябрьского района направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего жителя посёлка Цаган-Нур.

Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает надзорное ведомство.

По данным следствия, в ночь на 26 апреля 2025 года между обвиняемым и его одноклассником, распивавшими спиртное, произошёл конфликт. В ходе ссоры подсудимый нанёс потерпевшему не менее двух ударов ножом в область грудной клетки и поясницы. Спасти мужчину не удалось — он скончался в медучреждении.

Доказательства по делу собраны, обвинительное заключение утверждено. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Фото и видео: Следком Калмыкии