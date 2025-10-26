В Элисте задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске за мошенничество.

Во время вечернего патрулирования сотрудники ППС Управления МВД России по г. Элисте заметили подозрительного мужчину. При проверке документов выяснилось, что 38-летний элистинец объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о мошенничестве.

Правоохранители незамедлительно доставили задержанного в отдел полиции, где передали его представителям МО МВД России «Яшкульский» — инициатору розыска.

Фото: МВД Калмыкия