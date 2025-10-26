В Краснодаре выявили лучшего студента-сварщика ЮФО.

В нём приняли участие 16 студентов ведущих техникумов и колледжей ЮФО. Студент из Калмыкии, Николай Харцкаев, боролся за звание лучшего сварщика Южного федерального округа.

В Краснодаре собрались учащиеся заведений среднего профессионального образования. Главная задача конкурса — привлечь внимание молодежи к рабочим специальностям, а также стимулировать интерес обучающихся к профессиональному развитию и выявлению талантливых студентов.

📼О том, как развивается кадровый потенциал в промышленной сфере и кто стал лучшим сварщиком Юга России, расскажет наш коллега из ГТРК «Кубань» Сергей Сидоренко.