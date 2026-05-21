В Элисте временно ограничат движение из-за полумарафона «ЗаБег.РФ»

С 19 часов 22 мая до 15 часов 23 мая будет закрыт въезд на автомобильную стоянку между культурным комплексом «Пагода Семи дней» и первым корпусом Калмыцкого государственного университета. Кроме того, с 6 до 15 часов 23 мая ограничат движение транспорта по нескольким улицам, включая Ленина, Балакаева, Номто Очирова, Пушкина, Губаревича, Чкалова, Серова, Илюмжинова, Чайкиной, Пюрбеева, пятому проезду, безымянному проезду (от улицы Ленина до улицы Пюрбеева) и проспекту имени Петра Анацкого.

Для удобства автолюбителей с 6 до 15 часов 23 мая временно организуют двухстороннее движение по улице Братьев Алехиных на участке от улицы Балакаева до Продольного переулка.