ВЦИОМ отметил рост популярности российских видеоплатформ

Согласно данным исследования, большинство интернет-пользователей (61%) смотрят длинные видео на платформе VK Видео, а 44% используют RUTUBE. Количество пользователей YouTube уменьшилось на 43%. В рейтинге самых узнаваемых платформ для просмотра горизонтальных видео лидирует VK — 57% опрошенных спонтанно назвали именно эту площадку.

Заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов отметил, что Россия успешно добивается суверенитета в сфере видеохостингов — россияне используют национальные платформы. Отечественные видеосервисы, включая Kinopoisk, OKKO, IVI, PREMIER и СМОТРИМ, нашли свою аудиторию.