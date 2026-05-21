Супруги из Юстинского района попались на незаконной ловле рыбы сетями

В ходе рейдовых мероприятий на реке Волге вблизи поселка Цаган-Аман сотрудники полиции и ФСБ пресекли факт незаконного вылова рыбы. К моменту прибытия правоохранителей местный житель и его супруга уже занимались промыслом.

У пары изъята лесковая сеть длиной 60 метров, а также рыба осетровых и частиковых пород. Граждане признались в содеянном. Изъятая рыба направлена на ихтиологическое исследование, после которого будет принято процессуальное решение.

