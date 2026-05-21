Тишина на экзаменах

Рядом с пунктами ЕГЭ нельзя шуметь, вести строительные работы и проводить мероприятия. Рособрнадзор выпустил рекомендации для пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Главная цель — комфорт и спокойствие школьников. В эти дни ЕГЭ рядом с ППЭ ограничат шум от строительных и технических работ, а также от культурных мероприятий.Также организаторы обязаны подготовить питьевую воду на случай жары. Медпункты должны работать в полной готовности.Напомним, основной период ЕГЭ‑2026 начнется 1 июня.