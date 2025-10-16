В Элисте прошёл муниципальный этап Всероссийского проекта по первой помощи.
Соревнования организовали Российский Красный Крест совместно с Движением Первых. Участникам предстояло пройти интеллектуальные испытания, а именно: решение ситуационных задач, требующих быстрой оценки обстановки; тестирование знаний алгоритмов оказания первой помощи.
Победителями стали:
🥇 Элистинская многопрофильная гимназия
🥈 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»
🥉 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»
Эти команды получили право участвовать в региональном этапе, где им предстоит продемонстрировать практические навыки оказания помощи в условиях, максимально приближенных к реальным.
Фото: РО Красный Крест | Республика Калмыкия
