18 октября, 18:36
НовостиСобытие

В Элисте прошёл муниципальный этап Всероссийского проекта по первой помощи.

Соревнования организовали Российский Красный Крест совместно с Движением Первых. Участникам предстояло пройти интеллектуальные испытания, а именно: решение ситуационных задач, требующих быстрой оценки обстановки; тестирование знаний алгоритмов оказания первой помощи.

Победителями стали:

🥇 Элистинская многопрофильная гимназия

🥈 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»

🥉 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»

Эти команды получили право участвовать в региональном этапе, где им предстоит продемонстрировать практические навыки оказания помощи в условиях, максимально приближенных к реальным.

Фото: РО Красный Крест | Республика Калмыкия

