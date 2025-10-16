Кабины опустеют: Россия будет тестировать фуры без водителей с 2026 года.

По дорогам страны уже ездят 90 беспилотных грузовиков. Пока за рулём сидит подстраховывающий водитель, но управляет ими компьютер.

В 2026 году будет создан и протестирован первый полноценный опытный образец — грузовик 5-го уровня автономности. Это значит, что водитель в кабине ему будет не нужен вообще. Для их испытаний создадут виртуальную копию трассы М-12 «Восток» — сложнейшую компьютерную модель, где будут отрабатывать все сценарии.

К 2035 году в России должна появиться целая система беспилотных грузоперевозок.