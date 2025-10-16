18 октября, 23:56
18 октября, 18:40
НовостиСобытие

На «Госуслугах» появилась возможность оформить налоговый вычет.

Теперь это делается прямо через каталог жизненных ситуаций на главной странице портала.

Сервис поможет гражданам определить, какой вид налогового вычета они могут получить. Так, если в течение года были расходы на лечение, обучение, спорт, россияне могут обратиться за социальным налоговым вычетом, пояснил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Новый сервис помогает оформить документы, не покидая портала. Также новая жизненная ситуация позволит снизить риски передачи персональных данных ненадежным организациям, которые могут оказывать услуги по заполнению налоговых деклараций.

