12 октября, 07:16
НовостиСобытие

Предстоящая зима в России будет холоднее прошлой, но в целом — теплее нормы .

Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Главный вывод синоптиков: грядущая зима (2025/2026) на большей части страны, вероятно, будет теплее обычного — в среднем на 1–4 °С выше климатической нормы.

Однако по сравнению с зимой 2024/2025 года она покажется более холодной. Например, в декабре почти по всей России температура ожидается ниже, чем в прошлом году.

🧣В феврале 2026 года теплее нормы будет в основном на юге и в центре страны.

