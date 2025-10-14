В Элисте открылось Первенство Республики Калмыкия по панкратиону, посвящённое памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

На церемонии присутствовали представители руководства республики, правоохранительных органов и общественности.

Участники турнира возложили цветы к мемориалу в честь 82 сотрудников органов внутренних дел Калмыкии, погибших при исполнении служебных обязанностей. С напутственным словом к спортсменам обратилась Галина Эрендженова, мать майора милиции Александра Эрдниева, погибшего при спасении заложников. Она пожелала всем бодрости духа, силы воли и стремления к победе.

Председатель Общественного совета при МВД Игорь Лазарев отметил важность спорта для физического и нравственного воспитания молодого поколения.

Фото и видео: МВД Калмыкия