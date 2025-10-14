16 ноября, 18:20
 8 °C
95,1
81,13
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
16 ноября, 15:15
НовостиСобытие

В Элисте открылось Первенство Республики Калмыкия по панкратиону, посвящённое памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

В Элисте открылось Первенство Республики Калмыкия по панкратиону, посвящённое памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

На церемонии присутствовали представители руководства республики, правоохранительных органов и общественности.

Участники турнира возложили цветы к мемориалу в честь 82 сотрудников органов внутренних дел Калмыкии, погибших при исполнении служебных обязанностей. С напутственным словом к спортсменам обратилась Галина Эрендженова, мать майора милиции Александра Эрдниева, погибшего при спасении заложников. Она пожелала всем бодрости духа, силы воли и стремления к победе.

Председатель Общественного совета при МВД Игорь Лазарев отметил важность спорта для физического и нравственного воспитания молодого поколения.

Фото и видео: МВД Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия