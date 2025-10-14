В Элисте открылось Первенство Республики Калмыкия по панкратиону, посвящённое памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.
Смотрите наши видео на YouTube!
На церемонии присутствовали представители руководства республики, правоохранительных органов и общественности.
Участники турнира возложили цветы к мемориалу в честь 82 сотрудников органов внутренних дел Калмыкии, погибших при исполнении служебных обязанностей. С напутственным словом к спортсменам обратилась Галина Эрендженова, мать майора милиции Александра Эрдниева, погибшего при спасении заложников. Она пожелала всем бодрости духа, силы воли и стремления к победе.
Председатель Общественного совета при МВД Игорь Лазарев отметил важность спорта для физического и нравственного воспитания молодого поколения.
Фото и видео: МВД Калмыкия