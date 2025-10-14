Калмыцкий самбист Савр Бамбаев стал серебряным призёром IX Всероссийских юношеских соревнований по самбо на призы одиннадцатикратного чемпиона мира Мурата Хасанова.

Турнир проходил с 14 по 15 ноября во Дворце спорта «Оштен» и собрал более 250 участников из 10 регионов страны. По итогам соревнований Савр Бамбаев занял второе место в весовой категории свыше 98 кг.

Он тренируется под руководством тренера-преподавателя Санала Телеева.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК