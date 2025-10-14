16 ноября, 18:19
 8 °C
95,1
81,13
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
16 ноября, 15:18
НовостиСобытие

Калмыцкий самбист Савр Бамбаев стал серебряным призёром IX Всероссийских юношеских соревнований по самбо на призы одиннадцатикратного чемпиона мира Мурата Хасанова.

Калмыцкий самбист Савр Бамбаев стал серебряным призёром IX Всероссийских юношеских соревнований по самбо на призы одиннадцатикратного чемпиона мира Мурата Хасанова.

Турнир проходил с 14 по 15 ноября во Дворце спорта «Оштен» и собрал более 250 участников из 10 регионов страны. По итогам соревнований Савр Бамбаев занял второе место в весовой категории свыше 98 кг.

Он тренируется под руководством тренера-преподавателя Санала Телеева.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия