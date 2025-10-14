Тензин Норзанг (Санал гелюнг Мукубенов) из Калмыкии получит высшую буддийскую академическую степень — геше-лхарамба.

15 ноября в монастыре Дрепунг Лачи прошёл праздничный молебен с участием около четырёх тысяч монахов. Санал-гелюнг вместе с монахами Центрального хурула и верующими из Калмыкии совершил подношение всем присутствующим.

Согласно традиционной процедуре, звание «геше» присваивается после успешного прохождения публичных философских диспутов со старшими монахами и преподавателями. Кандидат должен демонстрировать глубокое понимание буддийских текстов и тонкостей философии.

После утверждения степени монахи посещают нового геше в его жилище для вручения праздничных хадаков. Само понятие «геше» означает «благий друг» — духовный наставник, помогающий другим избавляться от недостатков и накапливать добродетели.

Основные торжества по случаю присвоения звания запланированы на 20 ноября. Церемониальная часть может проводиться как до, так и после официального получения степени.

Видео: Калмыцкий Хурул