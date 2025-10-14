16 ноября, 12:21
 10 °C
95,1
81,13
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
16 ноября, 09:10
НовостиСобытие

Тензин Норзанг (Санал гелюнг Мукубенов) из Калмыкии получит высшую буддийскую академическую степень — геше-лхарамба.

15 ноября в монастыре Дрепунг Лачи прошёл праздничный молебен с участием около четырёх тысяч монахов. Санал-гелюнг вместе с монахами Центрального хурула и верующими из Калмыкии совершил подношение всем присутствующим.

Согласно традиционной процедуре, звание «геше» присваивается после успешного прохождения публичных философских диспутов со старшими монахами и преподавателями. Кандидат должен демонстрировать глубокое понимание буддийских текстов и тонкостей философии.

После утверждения степени монахи посещают нового геше в его жилище для вручения праздничных хадаков. Само понятие «геше» означает «благий друг» — духовный наставник, помогающий другим избавляться от недостатков и накапливать добродетели.

Основные торжества по случаю присвоения звания запланированы на 20 ноября. Церемониальная часть может проводиться как до, так и после официального получения степени.

Видео: Калмыцкий Хурул

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия