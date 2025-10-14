16 ноября, 18:19
 8 °C
95,1
81,13
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
16 ноября, 15:12
НовостиСобытие

В Городовиковске следователь почтил память Героя Советского Союза Басана Городовикова.

В Городовиковске следователь почтил память Героя Советского Союза Басана Городовикова.

15 ноября офицер следственного управления совместно с представителями органов муниципальной власти и правоохранительных органов возложил цветы к подножию памятника выдающемуся военачальнику.

Басан Городовиков, завершив военную карьеру, возглавил республику в сложный период её становления. Под его руководством в Калмыкии были построены социальные и промышленные объекты, современные дороги, аэропорт, восстановлены довоенные населенные пункты и образованы новые районы. Генерал-лейтенант остаётся примером беззаветного служения своему народу и Отечеству.

Фото: Следком Калмыкии

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия