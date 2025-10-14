В Городовиковске следователь почтил память Героя Советского Союза Басана Городовикова.

15 ноября офицер следственного управления совместно с представителями органов муниципальной власти и правоохранительных органов возложил цветы к подножию памятника выдающемуся военачальнику.

Басан Городовиков, завершив военную карьеру, возглавил республику в сложный период её становления. Под его руководством в Калмыкии были построены социальные и промышленные объекты, современные дороги, аэропорт, восстановлены довоенные населенные пункты и образованы новые районы. Генерал-лейтенант остаётся примером беззаветного служения своему народу и Отечеству.

Фото: Следком Калмыкии