В Элисте начнут восстановление пострадавшего от взрыва газа многоквартирного дома.

Возможность этого обсудил глава горадминистрации Алдар Лиджиков с заведующим кафедрой Южно-Российского государственного политехнического университета им. М.И. Платова, доктором технических наук Геннадием Скибиным. Его команда в течение нескольких дней обследовала пострадавший в 2020 году от взрыва газовоздушной смеси многоквартирный дом №15 во 2-м микрорайоне. Тогда непригодными для проживания были признаны квартиры в 1-м и 2-м подъездах. Результатом экспертизы под руководством Скибина стало то, что здание подлежит восстановлению. Это, по мнению Лиджикова, позволит сократить дефицит жилья для социально незащищённых жителей столицы. «С этого дня начнём активно прорабатывать данный вопрос и просчитывать наши возможности, чтобы разом удалось улучшить жилищные условия для многих нуждающихся элистинцев», — отметил градоначальник.

Фото: Алдар Лиджиков