Прокуратура Яшалтинского района в судебном порядке потребовала принудительной продажи земельного участка, принадлежащего иностранному гражданину.

В ходе проверки законности передачи и использования земель сельскохозяйственного назначения установлено, что один из участков в районе находится в собственности иностранного гражданина. Согласно законодательству, иностранцы могут только арендовать сельхозземли, а при покупке обязаны в течение года избавиться от них. Несмотря на это, участок площадью 107 000 кв.м. находится в собственности иностранца длительное время.

Для восстановления законности прокуратура обратилась в суд с иском о принудительной продаже участка на публичных торгах. Исковые требования были удовлетворены полностью. Исполнение судебного решения теперь под контролем районной прокуратуры.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия