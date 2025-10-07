Калмыкия получит средства на обновление коммунальной инфраструктуры

30,17 млрд рублей казначейских кредитов распределят между всеми восемью регионами ЮФО, включая степную республику, сообщило ТАСС. Всего профинансируют модернизацию 33 объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры.

«В этом году запускается механизм казначейских инфраструктурных кредитов. Президиумом правкомиссии по региональному развитию за счет средств КИК одобрено финансирование 33 объектов и мероприятий. Казначейские кредиты будут направлены на обновление инженерно-коммунальной инфраструктуры», — сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что в ЮФО благодаря инфраструктурным бюджетным и специальным казначейским кредитам реализуют социально значимые проекты. Так, с 2022 года применение этих механизмов способствовало вводу 3 млн кв. м жилья и привлечению более 315 млрд рублей внебюджетных инвестиций, отметил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. Сопровождать проекты будет Фонд развития территорий.