На остановке «Гостиница» на улице Ленина начнётся замена павильона.
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Новый проект, разработанный калмыцким архитектором Бадмой Пюрвеевым, сохраняет визуальную связь с прежней конструкцией, которая долгие годы служила жителям.
Форма и пропорции отсылают к прошлому, а материалы и детали — к современным стандартам. Дизайн выдержан в едином коде, который формируется в городе: простота, функциональность и отсылки к культурному наследию Калмыкии.
Строительство пройдёт в два этапа. В ближайшие две недели смонтируют несущую конструкцию и крышу. После — внутренняя и наружная отделка.
Фото: Город Элиста