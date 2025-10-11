12 ноября, 12:18
12 ноября, 08:22
НовостиСобытие

На остановке «Гостиница» на улице Ленина начнётся замена павильона.

Новый проект, разработанный калмыцким архитектором Бадмой Пюрвеевым, сохраняет визуальную связь с прежней конструкцией, которая долгие годы служила жителям.

Форма и пропорции отсылают к прошлому, а материалы и детали — к современным стандартам. Дизайн выдержан в едином коде, который формируется в городе: простота, функциональность и отсылки к культурному наследию Калмыкии.

Строительство пройдёт в два этапа. В ближайшие две недели смонтируют несущую конструкцию и крышу. После — внутренняя и наружная отделка.

Фото: Город Элиста

Новости на канале Россия 24
