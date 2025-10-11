12 ноября, 12:22
12 ноября, 09:00
НовостиСобытие

В Целинном районе полицией задержан подозреваемый в краже.﻿

В отдел МВД по Целинному району обратилась сотрудница пункта выдачи товаров с сообщением о похищении автомобильных шин на сумму свыше 10 000 рублей. Следственно-оперативная группа установила причастность к краже 36-летнего жителя района.

Подозреваемый был задержан и признал вину. Украденные шины найдены и изъяты по месту его проживания. По данному факту дознавателем ОМВД России по Целинному району проводится проверка.

Фото: МВД Калмыкия

