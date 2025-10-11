Сегодня в заповеднике «Черные земли» стартует ежегодная акция «Покормите птиц!».

С наступлением зимы для пернатых становится трудно добывать корм — холод, короткий день и отсутствие природных источников пищи ставят их под угрозу. Простая кормушка с семенами подсолнечника, пшеном или несолёным салом может стать решающей для выживания.

Акция проходит до 11 января 2026 года. В этом году впервые добавлена номинация «Птицы на кормушке» — участники могут прислать фотографии или короткие видео, запечатлевшие птиц у кормушек.

Участвовать могут все дети и учащиеся Республики Калмыкия. Все выполнившие условия получат сертификаты, победители — дипломы и награды.

Фото: Заповедник "Черные земли"