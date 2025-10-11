Прокуратура Кетченеровского района провела проверку в сфере регулярных перевозок пассажиров.﻿

В ходе проверки выявлено, что орган местного самоуправления не организовал транспортное сообщение для 9 населённых пунктов с районным центром, а меры по обеспечению пассажирских перевозок в течение длительного времени не принимались. Из-за большого расстояния между сельскими поселениями и райцентром отсутствие транспорта создает значительные трудности для доступа к объектам социального обслуживания, администрации и культуры.

В связи с этим прокурор района внес представление временно исполняющему обязанности главы муниципального образования с требованием устранить выявленные нарушения. Вопрос остаётся под контролем надзорного органа.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия