12 ноября, 12:23
 13 °C
94,2
81,36
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 ноября, 09:13
НовостиСобытие

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

В ходе встречи была отмечена активная работа по развитию спорта в регионе, включая поддержку инновационных направлений - в республике уже действует федерация спортивного программирования, а в прошлом году в Элисте открылся фиджитал-центр, где успешно прошел первый Кубок России по футбольному двоеборью.

В планах на 2025-2027 годы - строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в четырех населенных пунктах республики и капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва по борьбе в Элисте. С 2026 года Калмыкия присоединится к программе «Земский тренер», что позволит привлекать специалистов в сельскую местность.

Фото: ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия