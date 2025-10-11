Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

В ходе встречи была отмечена активная работа по развитию спорта в регионе, включая поддержку инновационных направлений - в республике уже действует федерация спортивного программирования, а в прошлом году в Элисте открылся фиджитал-центр, где успешно прошел первый Кубок России по футбольному двоеборью.

В планах на 2025-2027 годы - строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в четырех населенных пунктах республики и капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва по борьбе в Элисте. С 2026 года Калмыкия присоединится к программе «Земский тренер», что позволит привлекать специалистов в сельскую местность.

