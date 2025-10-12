13 ноября, 12:55
13 ноября, 07:37
НовостиСобытие

Сегодня День памяти воинов 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии.

Ровно 84 года назад вышло Постановление Комитета обороны СССР «О национальных войсковых соединениях», что и послужило началом формирования в Калмыцкой АССР двух дивизий. В 1942 году они были объединены в 110-ю Калмыцкую кавдивизию. А это порядка 5 тысяч человек, большая часть из которых — калмыки. Им и предстояло обороняться на участке протяженностью свыше 300 км. Первое крещение было страшным: силы противника превосходили во много раз. В донских степях погиб, защищая свою Родину, первый калмык — Герой Советского Союза Эрдни Деликов.

