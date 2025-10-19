20 ноября, 19:56
20 ноября, 14:16
НовостиСобытие

В Черноземельском районе пресечена незаконная деятельность, связанная с оборотом оружия и взрывчатых веществ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на животноводческой стоянке обнаружены разобранное охотничье ружье и банка с взрывчатым веществом массой более 450 граммов.

Согласно экспертизе, изъятое вещество является бездымным порохом, пригодным для применения по назначению. Владелец стоянки не имел разрешения на хранение оружия. По его словам, ружье было найдено, а порох приобретен у неизвестного в соседнем регионе.

Проводится комплекс следственных действий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД Калмыкия

