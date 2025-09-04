5 октября, 19:51
 19 °C
96,05
81,9
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 октября, 16:12
НовостиСобытие

Сегодня День учителя.

Этот праздник особенный для ветерана педагогического труда, «Заслуженного учителя Российской Федерации», «Отличника просвещения Российской Федерации», кавалера ордена «Знак Почёта СССР» Людмилы Бадма-Горяевой. В Калмыкии её знают как человека, посвятившего себя важному делу — воспитанию и образованию подрастающего поколения. Людмила Нарановна родилась в 1936 году в Лагани. Вернувшись из Сибири и окончив Ставропольский пединститут, свою трудовую биографию начала в Яшкульском районе, работая учителем истории в Хулхутинской, затем в Яшкульской школе-интернате, которую позже возглавила.

В 1975 году Бадма-Горяеву назначили директором Ики-Бурульской средней школы. Впоследствии Людмила Нарановна работала заместителем директора в образовательных учреждениях г. Элисты: автодорожном техникуме, ГПТУ-23, учителем истории средней школы №17. За многие годы работы она стала наставником для нескольких поколений педагогов, с которыми делилась профессиональным опытом и мастерством, оставив неизгладимый след в сердцах учеников. Сейчас Людмила Нарановна на заслуженном отдыхе, но с теплотой вспоминает годы учительской работы.

Видео: Яшкуль - энкр мини hазр!

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия