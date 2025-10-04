Детекторы дронов помогают доставлять продукты питания на передовую.

Старшина роты обеспечения с позывным "Арс" из Калмыкии рассказал, как доставляют провизию и боекомплекты на линию соприкосновения. Выполнять задачу под вражескими налётами им помогает детектор дронов, который бойцам передал региональный Народный фронт. "Арс" в зоне СВО находится с 2024 года, служит на Харьковском направлении. Военнослужащий поблагодарил всех земляков за поддержку.

Видео: Народный фронт | Республика Калмыкия