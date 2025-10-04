6 октября, 22:27
Правительство решило ужесточить налоговые льготы для регионов.

В России планируют ограничить возможности регионов по установлению льготных ставок налога для бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН). Соответствующие поправки в Налоговый кодекс внесены в Госдуму.

Инициатива направлена на борьбу с фиктивной «миграцией» бизнеса — когда компании регистрируются в регионах с минимальными налоговыми ставками без ведения реальной деятельности. Это приводит к существенным потерям доходов региональных бюджетов.

Сейчас базовые ставки УСН составляют 6% (для объекта «доходы») и 15% (для «доходы минус расходы»), при этом регионы могут снижать их до 1% и 5% соответственно. Также действуют налоговые каникулы для начинающих предпринимателей в приоритетных сферах.

Новые правила унифицируют условия предоставления льгот и создадут равные налоговые условия для бизнеса во всех регионах страны.

