Полицейские Калмыкии задержали двоих разыскиваемых граждан в ходе оперативной работы.﻿

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Яшкульский» установили местонахождение и задержали в Целинном районе 42-летнего ранее судимого мужчину, находившегося в федеральном розыске по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Мужчина водворён в изолятор временного содержания.

В Элисте сотрудники уголовного розыска задержали женщину, разыскиваемую по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». После установления личности она передана УФССП России по Республике Калмыкия.

Фото: МВД Калмыкия