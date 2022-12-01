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9 марта, 15:06
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Уроженка Калмыкии представительница бойцовского клуба "Кузня" Нина Харинова победила Джози Фабриэли из Бразилии раздельным решением судей на турнире "ММА Серия 63"

Уроженка Калмыкии представительница бойцовского клуба "Кузня" Нина Харинова победила Джози Фабриэли из Бразилии раздельным решением судей на турнире "ММА Серия 63"

Противостояние спортсменок в октагоне длилось полные три раунда по 5 минут. Итогом зрелищного противостояния стала победа Нины раздельным решением судей. Теперь на ее счету три боя и три победы на профессиональной арене.

Отметим, что 23-летняя Нина Харинова - уроженка Городовиковска, является двукратной чемпионкой России по ММА 2021 и 2022 гг, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою.

Фото: vk.com/kuznyabk

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