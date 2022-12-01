9 марта, 15:06
Уроженка Калмыкии представительница бойцовского клуба "Кузня" Нина Харинова победила Джози Фабриэли из Бразилии раздельным решением судей на турнире "ММА Серия 63"
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Противостояние спортсменок в октагоне длилось полные три раунда по 5 минут. Итогом зрелищного противостояния стала победа Нины раздельным решением судей. Теперь на ее счету три боя и три победы на профессиональной арене.
Противостояние спортсменок в октагоне длилось полные три раунда по 5 минут. Итогом зрелищного противостояния стала победа Нины раздельным решением судей. Теперь на ее счету три боя и три победы на профессиональной арене.
Отметим, что 23-летняя Нина Харинова - уроженка Городовиковска, является двукратной чемпионкой России по ММА 2021 и 2022 гг, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою.
Фото: vk.com/kuznyabk