Уроженка Калмыкии представительница бойцовского клуба "Кузня" Нина Харинова победила Джози Фабриэли из Бразилии раздельным решением судей на турнире "ММА Серия 63"

Противостояние спортсменок в октагоне длилось полные три раунда по 5 минут. Итогом зрелищного противостояния стала победа Нины раздельным решением судей. Теперь на ее счету три боя и три победы на профессиональной арене.



Отметим, что 23-летняя Нина Харинова - уроженка Городовиковска, является двукратной чемпионкой России по ММА 2021 и 2022 гг, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою.



Фото: vk.com/kuznyabk