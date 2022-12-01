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9 марта, 15:35
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Очередная победа нашего спортсмена Сергея Клименко

Очередная победа нашего спортсмена Сергея Клименко

С 2 по 4 марта в городе Гульчевичи Краснодарского края прошло первенство ЮФО по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Республику представляли воспитанники академии борьбы и Федерации спортивной борьбы региона.

В турнире участвовали лучшие спортсмены со всего Южного Федерального Округа. Сергей Клименко стал лучшим, следующий этап - участие в Первенстве России.

Фото: Минспорта РК

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