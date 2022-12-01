Средства на закупку собрали жители Калмыкии в рамках телемарафона "Народный фронт. Всё для Победы!"

Крупная партия гуманитарного груза доставлена бойцам Отдельного Калмыцкого артиллерийского противотанкового дивизиона на фронт.



"Спасибо Народному фронту и всем жителям республики за значимую помощь и поддержку", – слова благодарности от имени всего дивизиона выразил боец с позывным Манджа.



Отвезли именно то, что ребята просили и в чем больше всего сейчас нуждаются. Это дизель-генераторы, печи, стройматериалы, спецсредства для выполнения различных задач. Всего в списке более 40 наименований. Конечно же, передали продукты питания, теплые вещи, средства личной гигиены - все то, что неравнодушные земляки каждый день приносят к нам в исполком. В общей сложности, доставили около 2 т груза.



В скором времени нашим защитникам "за ленточку" будет отправлена еще одна партия гумпомощи. Деньги, которые собрали земляки, а это почти 2 млн руб., израсходованы не все. Сейчас формируется еще одна заявка. На оставшуюся сумму уже приобретены палатки.



"Жители Калмыкии в очередной раз доказали, что вместе мы настоящая сила! Во время встречи мы пообщались с нашими бойцами. Они воодушевлены вниманием и настоящей заботой земляков. А наша гуманитарная миссия продолжается", – отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Калмыкии Баатр Мергульчиев.



Бойцы Отдельного Калмыцкого артиллерийского противотанкового дивизиона передают всем жителям Калмыкии душевный привет!



фото: t.me/onf_kalmykiya