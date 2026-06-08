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9 июня, 07:44
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Полицейские Калмыкии задержали 35-летнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в участии в мошеннической схеме

Полицейские Калмыкии задержали 35-летнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в участии в мошеннической схеме

Ранее 50-летний житель Яшалтинского района перевёл 45 тысяч рублей неизвестному, который выдавал себя в мессенджере за помощника главы муниципалитета. По факту возбуждено уголовное дело. Задержанный выполнял роль посредника: передал реквизиты своей банковской карты знакомому, а после поступления денег потерпевшего потратил их на свои нужды. Подозреваемый сознался, полиция устанавливает других участников схемы.

Фото: МВД Калмыкии

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