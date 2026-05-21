22 мая, 09:58
Новости

Черепах спасли из водоёма перед благоустройством Колонского пруда

Водоём готовили к масштабному благоустройству, и в первую очередь требовалось решить судьбу его обитателей. В тот момент, когда специалисты прорывали дамбу и спускали воду в русло реки Элистинка, волонтёры штаба #МЫВМЕСТЕ вручную выловили всех черепах, оказавшихся в зоне риска.

Каждую спасённую особь перевезли в безопасный водоём на территории села Троицкое. Теперь черепахи могут продолжать жизнь в привычных для них условиях.

