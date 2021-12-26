Сохраним калмыцкий язык. В Элисте появятся вывески на двух языках

Соответствующие изменения внесены в правила благоустройства столицы. Решение было принято ещё в прошлом году по итогам совещания, посвящённого вопросам реализации регионального закона о государственных языках. Подробности нововведений уточняла наша съёмочная группа.

Помочь здесь может создание языковой среды, а именно, чтобы мы читали и использовали в обиходе как можно больше слов на родном языке. И такой процесс стартовал в степной столице – теперь все вывески и информационные таблички в учреждениях и коммерческих организациях города будут на русском и калмыцком языках. Это наш патриотический долг, - считает администратор рынка Мерген Санджураев.

Заказывать новые вывески – дело затратное, поэтому в республике предусмотрена мера поддержки предпринимателей, которая поможет сэкономить.

Самому переводить ничего не нужно, все термины, наиболее часто используемые на вывесках в учреждениях и организациях, уже утверждены Терминологической комиссией по калмыцкому языку. И заказывать информационные таблички теперь можно, не опасаясь искажений. А по мнению горожан, нововведение просилось уже давно.

По словам председателя ЭГС Николая Орзаева, нет цели облагать предпринимателей надуманными штрафами или ущемлять права, речь идет о необходимости соблюсти законодательство о государственных языках. Работа уже ведётся.