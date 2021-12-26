В этом уверен председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента Рифат Сабитов.

Большинство россиян одобрили закон о «приземлении» иностранных IT-компаний. И это вполне очевидно - отметил он.

«Пользователи не готовы терпеть произвол со стороны цифровых платформ и ждут поддержки и защиты своих цифровых прав со стороны государства»

По мнению Рифата Сабитова, необходимо вести прямой диалог с крупными социальными сетями, которые играют в нашей жизни все большую роль.

«Речь идет и о защите конфиденциальности, и о решении спорных вопросов, и о борьбе с деструктивным контентом, которому, по мнению общества, не место в Сети»

Закон о «приземлении» позволит более эффективно защищать персональные данные россиян, поскольку дополнительно обеспечивает требование локализовать хранение личной информации российских пользователей на территории нашей страны.

«В последние годы российское законодательство достигло значительных успехов в регулировании оборота персональных данных и сумело предоставить гражданам право самостоятельно распоряжаться ими. Эти изменения также были встречены обществом положительно»

Спикер подчеркнул, что стремление сформулировать взаимоприемлемые правила игры для всех участников цифрового пространства — это тенденция, характерная для многих стран мира.

«Разумеется, что российское общество с его высоким уровнем цифровизации должно находится в русле современного цифрового регулирования»

Региональный общественный центр интернет-технологий сообщил, что большинство граждан России одобряют все три ключевых положения закона о «приземлении» иностранных IT-гигантов, выступая за открытие их представительств на территории страны, размещение на сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями и регистрацию личного кабинета на сайте Роскомнадзора.