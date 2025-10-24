В Калмыкии утверждено обвинительное заключение по делу о коммерческом подкупе в автошколе.

Прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении 43-летней подсудимой из посёлка Ики-Бурул. Обвиняемая предстанет перед судом за совершение коммерческого подкупа.

Следствие установило, что летом 2024 года она передала 18,5 тысячи рублей генеральному директору автошколы за получение водительского удостоверения категории «В» без фактического обучения.

По ходатайству следствия суд наложил арест на денежные средства обвиняемой в банковских учреждениях. Уголовное дело направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу.

Параллельно ведётся расследование в отношении директора автошколы по факту получения коммерческого подкупа.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия