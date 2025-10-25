Поддержка земляков на передовой. Волонтеры из Городовиковского района объединяются, чтобы облегчить быт солдат и вдохновить их на победу.

Каждый день они собирают провизию, вяжут теплые вещи и изготавливают окопные свечи. Люди разных возрастов и профессий, независимо от своего финансового положения, стараются внести свой вклад. Каждый делает то, что может: кто-то приносит продукты, кто-то шьет или вяжет, а кто-то просто приходит поддержать духом. Для бойцов, находящихся «за ленточкой», такая поддержка имеет огромное значение.