27 октября, 14:28
Поддержка земляков на передовой. Волонтеры из Городовиковского района объединяются, чтобы облегчить быт солдат и вдохновить их на победу.

Каждый день они собирают провизию, вяжут теплые вещи и изготавливают окопные свечи. Люди разных возрастов и профессий, независимо от своего финансового положения, стараются внести свой вклад. Каждый делает то, что может: кто-то приносит продукты, кто-то шьет или вяжет, а кто-то просто приходит поддержать духом. Для бойцов, находящихся «за ленточкой», такая поддержка имеет огромное значение.

