28 сентября, 19:32
 13 °C
97,68
83,61
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 сентября, 12:34
НовостиСобытие

У водителей начнут отбирать права с 1 марта.

У водителей начнут отбирать права с 1 марта.

Если врачи обнаружат у автолюбителя опасное заболевание (например, психическое расстройство или алкогольную зависимость), они отправят сигнал в МВД. После этого права аннулируют сразу, не дожидаясь конца их срока действия.

Сейчас водительское удостоверение действует 10 лет, и даже при обнаружении болезни человек может продолжать водить до истечения этого срока. Новые правила изменят эту ситуацию.

МВД не узнает, чем именно болен человек. В уведомлении будет указано лишь, что есть медицинский запрет на вождение.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия