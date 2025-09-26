У водителей начнут отбирать права с 1 марта.

Если врачи обнаружат у автолюбителя опасное заболевание (например, психическое расстройство или алкогольную зависимость), они отправят сигнал в МВД. После этого права аннулируют сразу, не дожидаясь конца их срока действия.

Сейчас водительское удостоверение действует 10 лет, и даже при обнаружении болезни человек может продолжать водить до истечения этого срока. Новые правила изменят эту ситуацию.

МВД не узнает, чем именно болен человек. В уведомлении будет указано лишь, что есть медицинский запрет на вождение.