Участники III Международного буддийского форума делятся в соцсетях впечатлениями от программы мероприятий в Элисте.

На территории стадиона «Уралан» состоялся фестиваль боевых искусств «Гармония Силы и Духа». Открыли программу выступления представителей Федерации кикбоксинга России. Далее на арену вышли спортсменки из Белгорода.

Свое мастерство также продемонстрировали бойцы Федерации ушу России. Технику вьетнамского боевого искусства основанного на гармонии силы и духа, показывали мастера Вовинам Вьет Во Дао из Тамбова и Республики Удмуртия. Монахи Шаолиня завораживают взгляды своим искусством и мастерством.