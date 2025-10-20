21 октября, 17:08
21 октября, 12:34
НовостиСобытие

Лесовосстановление – важное осеннее мероприятие.

В степной республике продолжаются работы по посадке лесных культур, которые активно ведут работники Садовского участка «Калмлеса». В Элистинском, Ергенинском и Башантинском лесничествах идет подготовка почвы под молодые саженцы. Также проходят подготовительные работы с посадочным материалом в действующих лесных питомниках, например, с сеянцами вяза приземистого, смородины, лоха и дуба черешчатого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального «Калмлеса».

