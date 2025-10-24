Житель Юстинского района Калмыкии задержан за незаконный вылов рыбы.

Сотрудниками полиции п. Цаган Аман в ходе рейдовых мероприятий по подозрению в совершении правонарушения было остановлено транспортное средство под управлением местного жителя. При осмотре его автомобиля в багажнике был обнаружен мешок с рыбой.

По предварительной информации, мужчина использовал запрещённые орудия лова — ставные сети, с помощью которых незаконно выловил 11 экземпляров рыбы частиковых видов.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Рыба и запрещенные орудия лова изъяты и направлены на экспертизу, по результатам которой будут приняты соответствующие процессуальные решения.