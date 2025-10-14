Шахматистка из Калмыкии Баира Кованова завоевала бронзу Чемпионата России по блицу.
Соревнования проходили в Сочи и собрали 199 участников в открытом турнире и 82 шахматистки в женском.
В упорной борьбе Баира Кованова поднялась на пьедестал почета, завоевав бронзовую награду. Этот впечатляющий успех стал результатом упорной работы и выдающегося мастерства спортсменки. Победу в этом турнире одержала гроссмейстер Полина Шувалова из Москвы. Среди мужчин чемпионом стал Ярослав Ремизов. Соревнования проходили в формате блица, где на обдумывание даётся ограниченное время.
Фото: Школа шахмат Калмыкии
