Шахматистка из Калмыкии Баира Кованова завоевала бронзу Чемпионата России по блицу.

Соревнования проходили в Сочи и собрали 199 участников в открытом турнире и 82 шахматистки в женском.

В упорной борьбе Баира Кованова поднялась на пьедестал почета, завоевав бронзовую награду. Этот впечатляющий успех стал результатом упорной работы и выдающегося мастерства спортсменки. Победу в этом турнире одержала гроссмейстер Полина Шувалова из Москвы. Среди мужчин чемпионом стал Ярослав Ремизов. Соревнования проходили в формате блица, где на обдумывание даётся ограниченное время.

Фото: Школа шахмат Калмыкии