15 октября, 10:09
Новости

Кофе с шоколадом влияют на настроение и память.

Спойлер: эффект положительный.

В бодрящем напитке содержится кофеин, а в шоколаде — его «родственник», теобромин. Оба вещества стимулируют нервную систему, а теобромин действует мягче и дольше. Это способствует выработке «гормонов счастья» — серотонина и дофамина.

«Полезный дуэт» улучшает настроение, концентрацию и кратковременную память. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Зарему Тен.

Но у такого сочетания продуктов есть и минусы:

☕️ Большая нагрузка на сердце, сосуды и нервы. Людям с высоким давлением, тревожностью и проблемами со сном не стоит увлекаться кофе с шоколадом.

☕️ Раздражение желудка. Не рекомендуется употреблять бодрящий напиток со сладостью на голодный желудок — это может вызвать изжогу и дискомфорт.

