15 октября, 09:42
 9 °C
92,68
79,96
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 октября, 06:05
НовостиСобытие

Сегодня в Элисте начался отопительный сезон.

Сегодня в Элисте начался отопительный сезон.

Об этом сообщили в МинЖКХ Калмыкии. Пусконаладочные работы продлятся еще несколько дней. По их окончании тепло поступит во все социальные учреждения и многоквартирные дома города в полном объеме, утверждают в профильном министерстве. Если к концу недели батареи в квартирах останутся холодными, жителям рекомендуется обращаться в управляющую компанию, отвечающую за подачу тепла в их доме. Специалисты обязаны оперативно провести регулировку внутридомовых систем отопления.

С сегодняшнего дня на нашем сайте ГТРК «Калмыкия» и аккаунтах в соцсетях стартует опрос: «Пришло ли в ваш дом тепло?». В комментариях жильцы могут указать причины того, почему, по их мнению, батареи в многоэтажном доме холодные.

Итак, опрос начинается.

Telegram

https://t.me/vesti_kalmykia/39534

Вк

https://vk.com/wall-173737045_79225

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Пришло ли в ваш дом тепло?
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия