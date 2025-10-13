Сегодня в Элисте начался отопительный сезон.

Об этом сообщили в МинЖКХ Калмыкии. Пусконаладочные работы продлятся еще несколько дней. По их окончании тепло поступит во все социальные учреждения и многоквартирные дома города в полном объеме, утверждают в профильном министерстве. Если к концу недели батареи в квартирах останутся холодными, жителям рекомендуется обращаться в управляющую компанию, отвечающую за подачу тепла в их доме. Специалисты обязаны оперативно провести регулировку внутридомовых систем отопления.

С сегодняшнего дня на нашем сайте ГТРК «Калмыкия» и аккаунтах в соцсетях стартует опрос: «Пришло ли в ваш дом тепло?». В комментариях жильцы могут указать причины того, почему, по их мнению, батареи в многоэтажном доме холодные.

Итак, опрос начинается.

