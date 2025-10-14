16 ноября, 20:46
16 ноября, 17:40
НовостиСобытие

Россияне смогут пользоваться востребованными интернет-сервисам в периоды ограничений связи

Минцифры назвало сервисы, которые будут доступны без мобильного интернета. В "белый список" вошли:

•"Госуслуги", сайты правительства, Госдумы, федеральных министерств и ведомств.

•"ВКонтакте", "Одноклассники", Mail. ru , Дзен.

•Мессенджер MAX и навигатор "2ГИС".

•Ozon, Wildberries, "Авито".

•Система "Мир", "Альфа-Банк".

•"Почта России", РЖД, Tutu. ru.

•"Яндекс.Такси", "Такси Максим".

•Погодный сервис Gismeteo.

Эти приложения и сайты теперь доступны в периоды отключений мобильного интернета.

