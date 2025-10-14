Россияне смогут пользоваться востребованными интернет-сервисам в периоды ограничений связи
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Минцифры назвало сервисы, которые будут доступны без мобильного интернета. В "белый список" вошли:
•"Госуслуги", сайты правительства, Госдумы, федеральных министерств и ведомств.
•"ВКонтакте", "Одноклассники", Mail. ru , Дзен.
•Мессенджер MAX и навигатор "2ГИС".
•Ozon, Wildberries, "Авито".
•Система "Мир", "Альфа-Банк".
•"Почта России", РЖД, Tutu. ru.
•"Яндекс.Такси", "Такси Максим".
•Погодный сервис Gismeteo.
Эти приложения и сайты теперь доступны в периоды отключений мобильного интернета.