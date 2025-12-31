21 января, 12:09
21 января, 08:40
НовостиСобытие

Сегодня Всемирный день профилактики гриппа и ОРВИ.

Актуальность связана с тем, что эти заболевания наносят вред здоровью населения и экономике стран. Грипп отличается тяжёлым течением и высокой вероятностью развития опасных осложнений. По данным Всемирной организации здравоохранения, ОРВИ и грипп составляют до 90% всех случаев инфекционных заболеваний. Соблюдение мер профилактики помогает защититься от заражения, остановить распространение инфекции и сохранить жизни людей. Главное — подходить к этому делу со всей ответственностью и не забывать о простых правилах, позволяющих обезопасить себя и близких от инфекции.

